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10:43, 4 июня 2025Бывший СССР

Военкор оценил смену командования ВСУ фразой «молодые и лучшие»

Военкор Сапоньков: В ВСУ якобы научились делать ставку на молодых и лучших
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины якобы научились делать ставку на молодое поколение, что подтверждает назначение 49-летнего Роберта Броуди командующим силами беспилотных систем. Такое заявление сделал военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале.

«Мадяра назначили командующим беспилотными войсками ВСУ. Это плохо. (...) Противник научился выбирать молодых и лучших и продвигать их на самый верх и не боится их», — раскрыл он.

3 июня стало известно о назначении Роберта Броуди командующим силами беспилотных систем. До этого он занимал должность командира 414-й отдельной бригады ВСУ.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности генерала Михаила Драпатого, который подал в отставку после удара по полигону Вооруженных сил Украины. Он был назначен командующим Объединенных сил ВСУ.

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