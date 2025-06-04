Врач назвал сопровождающееся вздутием живота смертельное заболевание

Диетолог Арзамасцев: Вздутие живота может говорить об опухоли кишечника

Вздутие живота — это неспецифический симптом, который появляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Сопровождающееся вздутием живота смертельное заболевание он назвал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, вздутие может говорить об опухоли кишечника: при раковых опухолях в этом органе чаще всего нарушается перистальтика, сужается просвет кишечника, что и приводит к вздутию. Также вздутие может быть признаком дисбактериоза, когда нарушается микробиота кишечника. Кроме того, этот симптом появляется при гастритах, колитах и других воспалительных заболеваниях. «Для них характерно нарушение пищеварения и другой "букет" симптомов», — перечислил врач.

Диетолог также предупредил, что в случае возникновения вздутия живота нужно обращать внимание на сопутствующие признаки: боли, рези и изменение стула. Они должны стать причиной обращения к специалисту.

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