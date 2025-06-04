Захарова ответила на слова Маска о финансировании ООН

Захарова: Слова Маска о финансировании ООН являются попыткой списать долги США

Призыв американского предпринимателя Илона Маска прекратить финансирование ООН представляет собой попытку списать долги США перед организацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день долг США перед ООН уже превысил отметку в 3 миллиарда долларов. (...) У меня вопрос: о каком финансировании говорит Маск? Это как бы попытка сказать: "Кому должен — всем прощаю"? То есть это они так свои долги списывают?» — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Маск, скорее всего, не имел представления о том, «какую тему вскрывает».

Ранее Маск призвал лишить ООН финансирования. Так миллиардер отреагировал на заявления генсека организации Антониу Гутерреша о том, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду.