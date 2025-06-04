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16:11, 4 июня 2025Мир

Захарова раскритиковала нового председателя Генассамблеи ООН

Захарова: Новая председатель ГА ООН Бербок — непрофессионал и скандалистка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

У бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, избранной председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, нет достаточного профессионального опыта, ее карьера всегда была связана со скандалами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, назначение Бербок на пост главы ГА ООН наносит удар по имиджу всей организации.

«Скандальная карьера у себя в стране, скандальная история, с которой она начала работу на площадке ООН… Такие непрофессионалы, как Бербок, занимают эту позицию в юбилейный для создания самой ООН момент», — сказала Захарова.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов назвал назначение Бербок на должность в ООН циничным, «потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста».

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