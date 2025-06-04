Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 4 июня 2025Бывший СССР

Зеленский счел бессмысленным текущий формат стамбульских переговоров

Зеленский: Уровень встреч с Россией в Стамбуле бессмысленный
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Продолжение встреч в Стамбуле на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия: «Россияне понимали, что это ультиматум и его не будет воспринимать никто всерьез. Это не меморандум — это ультиматум российской стороны нам».

До этого Зеленский согласился на четырехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложенную последним. Он подчеркнул, что готов к такой встрече в любой момент.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    Внешность имевшей статус секс-символа в 80-х актрисы на новых фото вызвала споры в сети

    Путин наградил медалью детского психиатра из Магнитогорска

    В НАТО решили не злить Трампа из-за Зеленского

    Отец шестерых детей из США со всей семьей переехал в Россию и ушел на СВО

    Известный певец рассказал о приятных прикосновениях фанатов

    Россиянам назвали простой способ уберечься от мошенников

    Российский омбудсмен ответила на обвинения Украины в похищении детей

    Стало известно о подготовке к похоронам Кейт Миддлтон

    Microsoft собралась метить хакеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости