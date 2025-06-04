Зеленский счел бессмысленным текущий формат стамбульских переговоров

Зеленский: Уровень встреч с Россией в Стамбуле бессмысленный

Продолжение встреч в Стамбуле на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия: «Россияне понимали, что это ультиматум и его не будет воспринимать никто всерьез. Это не меморандум — это ультиматум российской стороны нам».

До этого Зеленский согласился на четырехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, главой Белого дома Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложенную последним. Он подчеркнул, что готов к такой встрече в любой момент.