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19:04, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда танцевального шоу раскрыла гонорары участников

Танцовщица Джонсон: Участники «Танцев со звездами» получают 1,2 тысячи долларов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Boesl / Globallookpress.com

Американская профессиональная танцовщица и участница танцевальных реалити-шоу Дженна Джонсон раскрыла гонорары участников шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars). Об этом сообщает издание US Magazine.

По словам Джонсон, победа в проекте не приносит дополнительного денежного вознаграждения, а для того, чтобы получить оплату в полном размере, необходимо принять участие во всех выпусках проекта. «Если вы доходите до конца, вам платят за весь сезон, что замечательно. И еще вы получаете дополнительный бонус за то, что дошли до финала. Но если вы выигрываете, это не то же самое, что выиграть миллион долларов и разделить его с партнером. Вы просто получаете милый трофей на двоих», — отметила она.

Отмечается, что стартовый гонорар профессиональных танцоров составляет от 1200 до 1600 долларов США (примерно от 95 до 125 тысяч рублей) за выпуск, а максимальная сумма за сезон может достигать 100 тысяч долларов (около 7,9 миллиона рублей) — в зависимости от опыта и того, насколько долго они смогут продержаться на шоу.

Ранее сообщалось, что у популярного телеведущего Деклана Доннелли обнаружили крупное состояние, сумма которого составила около четырех миллиардов рублей.

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