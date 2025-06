Звезда танцевального шоу раскрыла гонорары участников

Танцовщица Джонсон: Участники «Танцев со звездами» получают 1,2 тысячи долларов

Американская профессиональная танцовщица и участница танцевальных реалити-шоу Дженна Джонсон раскрыла гонорары участников шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars). Об этом сообщает издание US Magazine.

По словам Джонсон, победа в проекте не приносит дополнительного денежного вознаграждения, а для того, чтобы получить оплату в полном размере, необходимо принять участие во всех выпусках проекта. «Если вы доходите до конца, вам платят за весь сезон, что замечательно. И еще вы получаете дополнительный бонус за то, что дошли до финала. Но если вы выигрываете, это не то же самое, что выиграть миллион долларов и разделить его с партнером. Вы просто получаете милый трофей на двоих», — отметила она.

Отмечается, что стартовый гонорар профессиональных танцоров составляет от 1200 до 1600 долларов США (примерно от 95 до 125 тысяч рублей) за выпуск, а максимальная сумма за сезон может достигать 100 тысяч долларов (около 7,9 миллиона рублей) — в зависимости от опыта и того, насколько долго они смогут продержаться на шоу.

