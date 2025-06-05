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19:12, 5 июня 2025Спорт

Беременная Трусова поучаствовала в фотосессии

Беременная Александра Трусова поучаствовала в фотосессии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поучаствовала в фотосессии на позднем сроке беременности. Снимки она опубликовала в своем Telegram-канале.

На серии фотографий россиянка позирует вместе с мужем-фигуристом Макаром Игнатовым. «Первая фотосессия втроем», — написала фигуристка.

Ранее Трусова рассказала о том, как выступала в шоу во время беременности. Спортсменка призналась, что ей было очень страшно: она знала, что ей нельзя падать, и это очень пугало.

4 апреля Трусова и Игнатов объявили пол будущего ребенка. Спортсмены сообщили, что у них родится мальчик.

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