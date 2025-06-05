Боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по боксу Ломаченко объявил о завершении карьеры

Украинский Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на соцсети спортсмена.

«В жизни каждого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день наступил», — заявил он.

За карьеру Ломаченко одержал 18 побед и потерпел три поражения. Последний бой он провел 12 мая 2024-го, одержав победу над австралийцем Джорджем Камбососом.

37-летний Ломаченко — чемпион мира в трех весовых категориях. Также он является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.