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09:52, 12 мая 2024Спорт

Боксер Ломаченко победил нокаутом и завоевал два чемпионских пояса

Боксер Ломаченко победил Камбососа нокаутом и завоевал два чемпионских титула

Фото: Joel Plummer / Globallookpress.com

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом в поединке, который прошел в австралийском Перте. Результаты доступны в сети X Международной боксерской организации (IBO).

Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 11‑м раунде. Ломаченко завоевал вакантный чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе, а также принадлежащий Камбососу пояс IBO.

В своем последнем поединке, который прошел в мае 2023 года, Ломаченко проиграл единогласным решением судей Дэвину Хейни. Тогда американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

В своей карьере 35-летний Ломаченко одержал 18 побед и потерпел три поражения. 30-летний Камбосос одержал 21 победу в 24 боях.

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      Анастасия Борисова
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