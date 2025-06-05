Девушка купила дешевую путевку и выиграла поездку в свой город

What's The Jam: Студентка, живущая в Эдинбурге, выиграла отпуск в свой же город

Девушка купила «тайный отпуск» на сайте скидок, рассчитывая на путевку в США, но выиграла поездку в город, в котором живет. Об этом сообщает издание What's The Jam.

23-летняя студентка Кара Пайпер из Эдинбурга, Великобритания, решила сэкономить на отпуске и купила бюджетные путевки себе и своему возлюбленному за 129 фунтов стерлингов (13,9 тысячи рублей) с человека на сайте Wowcher, который разыгрывал туры «вслепую».

Путешественница призналась, что надеялась провести выходные в Нью-Йорке. Она также записала видео в TikTok в тот момент, когда открыла письмо с названием места для отдыха.

«Нет, нет, нет! У нас Эдинбург! Я же сейчас нахожусь в Эдинбурге. Мы просто заплатили по 130 фунтов, чтобы поехать туда, где я учусь в университете уже четыре года. Я буквально живу здесь», — сообщила девушка в публикации. Ее видео завирусилось в сети и рассмешило пользователей.

Ранее туристка отправилась в отпуск после окончания колледжа искусств и упала с борта понтонного катера. В результате инцидента девушка пострадала от лопастей винтов и частично лишилась конечностей.

