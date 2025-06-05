Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:07, 5 июня 2025Путешествия

Девушка купила дешевую путевку и выиграла поездку в свой город

What's The Jam: Студентка, живущая в Эдинбурге, выиграла отпуск в свой же город
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Кара Пайпер

Кара Пайпер. Фото: @carapyper_

Девушка купила «тайный отпуск» на сайте скидок, рассчитывая на путевку в США, но выиграла поездку в город, в котором живет. Об этом сообщает издание What's The Jam.

23-летняя студентка Кара Пайпер из Эдинбурга, Великобритания, решила сэкономить на отпуске и купила бюджетные путевки себе и своему возлюбленному за 129 фунтов стерлингов (13,9 тысячи рублей) с человека на сайте Wowcher, который разыгрывал туры «вслепую».

Материалы по теме:
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019

Путешественница призналась, что надеялась провести выходные в Нью-Йорке. Она также записала видео в TikTok в тот момент, когда открыла письмо с названием места для отдыха.

«Нет, нет, нет! У нас Эдинбург! Я же сейчас нахожусь в Эдинбурге. Мы просто заплатили по 130 фунтов, чтобы поехать туда, где я учусь в университете уже четыре года. Я буквально живу здесь», — сообщила девушка в публикации. Ее видео завирусилось в сети и рассмешило пользователей.

Ранее туристка отправилась в отпуск после окончания колледжа искусств и упала с борта понтонного катера. В результате инцидента девушка пострадала от лопастей винтов и частично лишилась конечностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

    Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

    В России пройдет масштабный форум студенческих семей

    Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

    В ВСУ научились использовать ослов

    Паника в салоне самолета после взрыва на борту попала на видео

    Россиянка ушла из дома из-за нежелания лечиться, пропала на девять лет и случайно нашлась

    Алексей Миранчук попал в топ-11 самых дорогих футболистов MLS

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости