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10:27, 5 июня 2025Спорт

«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» обыграл Флориду в первом матче финала Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Walter Tychnowicz / Imagn Images / Reuters

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Флориду Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей в основное время заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. Также на счету Драйзайтля победный гол. Российский нападающий Василий Подколзин отметился результативной передачей.

У гостей Сэм Беннетт оформил дубль, еще одна шайба в активе Брэда Маршан. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.

Счет в серии стал 1-0. Решающая серия сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продлится до четырех побед.

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