Newsweek: ХАМАС обвинило США в постыдном поведении из-за решения о праве вето

Радикальное палестинское движение ХАМАС раскритиковало решение США применить свое право вето против проекта резолюции Совета Безопасности ООН, призывающего к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Newsweek.

На фоне неопределенности в отношении хода переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС член политбюро движения и его пресс-секретарь Басем Наим заявил, что «независимо от его влияния на ход переговоров, такое поведение американцев является постыдным и предосудительным». Он отметил, что оно противоречит идеалам, которые Вашингтон стремится продвигать на мировой арене.

«Как могла американская представительница в Организации Объединенных Наций поднять руку на резолюцию Совета Безопасности, которая могла бы спасти жизни тысяч невинных людей?» — сказал он.

По его словам, неоднократное использование права вето в пользу Израиля сменяющими друг друга американскими администрациями подтверждает, что предвзятость США в пользу Израиля является последовательной политикой.

Ранее Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Уточняется, что США стали единственной страной в Совбезе, которая не поддержала документ.