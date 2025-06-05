США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

США стали единственной страной в Совбезе, которая не поддержала документ. Отмечается, что резолюция содержала требование о немедленном и постоянном прекращении огня в Газе, а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Помимо этого авторы документа призвали немедленно снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.

С 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более двух миллионов мирных жителей. На данный момент в сектор Газа прибыли лишь несколько десятков грузовиков с гумпомощью. Представитель Всемирной организации здравоохранения Рик Пеперкорн отметил, что гуманитарная помощь, поступающая в Газу спустя месяцы после прекращения поставок, остается «абсолютно недостаточной» и представляет собой лишь «каплю в океане» на фоне масштабной гуманитарной катастрофы.