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02:40, 5 июня 2025Мир

США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

США стали единственной страной в Совбезе, которая не поддержала документ. Отмечается, что резолюция содержала требование о немедленном и постоянном прекращении огня в Газе, а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Помимо этого авторы документа призвали немедленно снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.

С 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более двух миллионов мирных жителей. На данный момент в сектор Газа прибыли лишь несколько десятков грузовиков с гумпомощью. Представитель Всемирной организации здравоохранения Рик Пеперкорн отметил, что гуманитарная помощь, поступающая в Газу спустя месяцы после прекращения поставок, остается «абсолютно недостаточной» и представляет собой лишь «каплю в океане» на фоне масштабной гуманитарной катастрофы.

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