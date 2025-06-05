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16:30, 5 июня 2025Наука и техника

Sony представила новый джойстик для PS5

Sony представила джойстик для файтингов, работающий с PS5 и ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sony

Японская корпорация Sony представила новый джойстик для PlayStation 5, созданный для игр в жанре файтинг. Об этом сообщается в блоге компании.

Контроллер имеет плоский корпус и прямоугольную форму, чем заметно отличается от обычного геймпада DualSence. Аксессуар получил цифровой джойстик, кнопки с механическими переключателями и сенсорную панель. В Sony подчеркнули, что девайс подойдет для игры в жанре файтинг. Устройство под названием Project Defiant впервые показали на мероприятии State of Play в начале июня.

Аппарат может подключаться к консоли PS5 или персональному компьютеру (ПК) по беспроводной сети с помощью технологии PlayStation Link. Последняя обеспечивает минимальную задержку сигнала. Также можно использовать подключение по USB-C.

В компании заявили, что Project Defiant появится на рынке в 2026 году. Тогда же Sony и раскроет стоимость геймерского аксессуара.

В начале лета российская компания Fplus официально представила прототип своей игровой консоли. Устройство имеет портативный форм-фактор, может запускать современные игры, поддерживает установку трех ОС — Alt OS, «Аврора» и Uncom OS.

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