Клуб любителей манги обвинили в пропаганде ЛГБТ

На сайт Mangalib составили протокол за пропаганду движения ЛГБТ среди детей

На сайт Mangalib, который публиковал мангу — японские комиксы, составили протокол за пропаганду движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей. Об этом говорится в документах, которые поступили в Таганский суд города Москвы.

Ресурс обвинили в нарушении части 4 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета». Дело было зарегистрировано 4 июня.

Наказание за нарушение этой статьи для юридических лиц по этой статье может составлять от 800 тысяч до миллиона рублей или арест до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве Замоскворецкий суд отправил под домашний арест россиян, обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ. Дело возбудили после того, как 15 мая следователи изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы у фигурантов дела о пропаганде движения ЛГБТ.