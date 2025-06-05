Крупные инвесторы побежали с американского рынка

FT: Нестабильная политика Трампа обернулась бегством инвесторов из США

Торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, обернулись бегством крупных институциональных инвесторов с американского рынка. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его информации, увеличивающийся долг Соединенных Штатов усиливает опасения по поводу того, что американские активы продолжат доминировать. Кроме того, потрясения, пережитые мировыми рынками в последние месяцы из-за политики Трампа, вызвали резкую распродажу доллара, а акции Уолл-стрит серьезно отстали от европейских конкурентов.

Как отметил генеральный директор AllianceBernstein Сет Бернстайн, настало время переосмыслить зависимость от США. В свою очередь, второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et placement du Québec собрался снизить свою зависимость от американских ценных бумаг, на которые приходится 40 процентов его портфеля. Вместо этого организация хочет нарастить инвестиции в Великобританию, Францию ​​и Германию, рынки которых выглядят все более привлекательными. Сказываются и планы властей ФРГ потратить на оборону и инфраструктуру триллион евро, и стабильность местных правительств. Впрочем, некоторые инвесторы не считают мелкие и фрагментированные рынки Европейского союза и Азии разумной альтернативой.

В конце апреля стало известно, что политика Трампа довела доллар до худших показателей за полвека. С 20 января по 25 апреля индекс американской валюты лишился почти девяти процентов.