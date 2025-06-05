Мужчина принял онемение рук за мурашки и через неделю оказался парализован

People: Покалывание в руках у британца оказалось симптомом синдрома Гийена-Барре

Покалывание в руках у проживающего в Великобритании 31-летнего автомеханика Люка Пикеринга оказалось симптомом тяжелой болезни. Его историю опубликовало издание People.

Впервые Пикеринг почувствовал покалывание в руках в ноябре 2023 года, но принял онемение за обычные мурашки. Однако на следующий день неприятные ощущения распространились на пальцы ног, и мужчина испугался, что уронит сына, которого в тот момент нес на руках. В отделении неотложной помощи ему поставили диагноз «синдром Гийена-Барре» — редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервную систему.

На три месяца Пикеринг попал в больницу, где сперва только слабел: сперва он стал использовать костыли, потом коляску с вертикализатором. «Я был парализован от головы до ног. Даже мое лицо было парализовано, поэтому мне пришлось спать с открытыми глазами в течение трех недель», — вспоминает он. Британца лечили иммунотерапией, включая внутривенные инъекции иммуноглобулина (ВВИГ) и плазмаферез — это стандартный метод лечения заболевания. Однако здоровье Пикеринга продолжало ухудшаться, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

Мужчина уже готовился попрощаться с семьей, но третий курс иммуноглобулина оказался успешным, и его перевели из отделения интенсивной терапии в реабилитационный центр. Мужчина снова смог ходить к февралю 2024 года, но до сих пор не чувствует пальцев ног. Уже около года он находится дома и в основном живет нормальной жизнью, хотя небольшая вероятность рецидива заболевания не дает ему спать по ночам.

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