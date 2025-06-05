L'Antidipomatico: ЕС утратил смысл своего существования из-за гонки вооружений

Европейский союз (ЕС) утратил смысл своего существования из-за гонки вооружений. Об этом заявил профессор конституционного права в Институте Сан Доменико Даниэле Трабукко в статье для портала L’Antidiplomatico.

«ЕС, рожденный из радикального отказа от войны как привычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей первоначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу, и лишает его всякой философской глубины», — отметил он.

По его словам, Европа обречена стать тем, чем она поклялась никогда больше не быть, то есть вооруженным континентом, правительства стран которого ослеплены желанием борьбы.

Ранее страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. Соглашение, достигнутое на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.