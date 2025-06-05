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02:46, 5 июня 2025Мир

В России прокомментировали голосование в Совбезе ООН по Газе

Небензя: Совбез ООН снова убедился в том, кто играет в геополитические игры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Члены Совбеза Организации объединенных наций (ООН) после вето Соединенных Штатов Америки на проект резолюции по Газе снова убедились, кто действительно желает мира на Ближнем Востоке, а кто «продолжает играть в геополитические игры». Таким образом голосование прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя.

«В очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Отмечается, что Соединенные Штаты стали единственным государством в Совете Безопасности, которое не поддержало документ.

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