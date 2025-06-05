Отправленную Украине французскую технику описали фразой «старый хлам»

Хогард: Франция поставила Украине в основном старый хлам

Большая часть военной техники, поставляемой Францией на Украину, является устаревшей и не сможет в значительной степени поменять ход конфликта. Об этом в разговоре с ТАСС высказался полковник Вооруженных сил (ВС) Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард.

«Мы (...) опустошили наши запасы устаревшей техники, будь то VAB — бронетранспортеры, будь то AMX-10RC, которые представляют собой колесные бронированные машины с орудием, датируемые, чтобы не соврать, по меньшей мере 80-ми, 90-ми годами — самое позднее», — рассказал собеседник агентства.

Единственной достаточно современной и эффективной системой Хогард счел самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. «Это хорошее орудие. Но это единственная значимая техника, которую мы, на мой взгляд, поставили и которая того стоит. Остальное — это скорее старый хлам», — резюмировал эксперт.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину гаубиц Caesar и других вооружения на 200 миллионов евро.