Пастор ограбил мужчину и ударил его прикладом пистолета

В США пожилой пастор ограбил мужчину и ударил его пистолетом

В США пожилой пастор оказался в центре скандала после обвинений в вооруженном ограблении. Об этом сообщает FOX 10.

72-летний Рой Пауэлл, тридцать лет возглавлявший баптистскую церковь в Сараленде, штат Алабама, по словам потерпевшего ударил прохожего прикладом пистолета по голове и ограбил его, отобрав рюкзак. Конфликт начался с банальной перепалки на тротуаре. Согласно показаниям, потерпевший шел на почту и встретил идущего навстречу Пауэлла. Пастор толкнул его, и мужчины начали ссориться.

В какой-то момент Пауэлл ушел, но вскоре догнал обидчика. Он подъехал к мужчине на внедорожнике и наставил на него пистолет. Ударив мужчину и забрав его вещи, он скрылся. В суде пастор утверждал, что вернулся ради извинений.

Пауэлл вышел под залог, отказавшись комментировать инцидент. Прихожане шокированы обвинениями в адрес своего духовного наставника, чья церковь годами помогала нуждающимся. Суд назначил слушание на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в США пастора уличили в изнасиловании прихожанки и использовании рабского труда. По версии следствия, Трева Эдвардс и его супруга Кристин создали секту, куда в период с 2011 по 2020 год заманивали людей, столкнувшихся с финансовыми и семейными проблемами.