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14:48, 5 июня 2025Силовые структуры

Похитителей бизнес-тренера с Ярославского вокзала захотели арестовать

РИА Новости: Следователи попросили арестовать шестерых похитителей Щепихина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи попросили арестовать шестерых похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Им уже предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ближайшее время суд приступит к избранию меры пресечения.

Вечером 3 июня мужчины похитили блогера с одного из столичных вокзалов. Они протащили Щепихина через рамки металлоискателя, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

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