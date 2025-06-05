Похитителей бизнес-тренера с Ярославского вокзала захотели арестовать

РИА Новости: Следователи попросили арестовать шестерых похитителей Щепихина

Следователи попросили арестовать шестерых похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Им уже предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ближайшее время суд приступит к избранию меры пресечения.

Вечером 3 июня мужчины похитили блогера с одного из столичных вокзалов. Они протащили Щепихина через рамки металлоискателя, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

