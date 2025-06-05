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21:25, 5 июня 2025Спорт

Польская теннисистка обвинила судью в предвзятости после поражения от белоруски на РГ

Швентек после поражения от Соболенко на РГ обвинила судью в предвзятости
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Польская теннисистка Ига Швентек после поражения от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» (РГ) обвинила судью в предвзятости. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что рефери каждый раз спускался с судейской вышки, чтобы посмотреть следы от мяча, когда этого просила Соболенко. При этом он игнорировал аналогичные просьбы, поступавшие от нее. «Это казалось мне несправедливым», — добавила Швентек.

Матч прошел ранее в четверг, 5 июня. Соболенко одержала победу в трех сетах со счетом 7:6, 4:6, 6:0.

Швентек находится на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко является первой ракеткой мира.

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