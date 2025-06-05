Причастная к закупке дронов россиянка получила срок

В Крыму суд дал 17 лет колонии женщине, спонсировавшей закупку дронов

Верховный суд республики Крым приговорил 35-летнюю жительницу Ялты, спонсировавшую закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 17 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной в преступлении по статье о государственной измене. Установлено, что она отправляла деньги со своего банковского счета в качестве пожертвований на покупку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Их украинская армия использовала для ударов по военным Вооруженных сил России.

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