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09:43, 5 июня 2025Ценности

Популярная певица объяснила отказ от бюстгальтеров

Певица Рапп объяснила отказ от бюстгальтеров желанием выставлять грудь напоказ
Екатерина Ештокина

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Популярная американская певица и автор песен Рене Рапп объяснила отказ от бюстгальтеров. Соответствующее интервью публикует журнал Cosmopolitan на YouTube.

25-летняя исполнительница объяснила свое решение желанием выставлять грудь напоказ. По словам звезды, когда она снимает нижнее белье, тело становится ее единственным нарядом.

При этом Рапп подчеркнула, что большую часть времени предпочитает обходиться без бюстгальтера. «У меня есть парочка, они мне не нравятся, я их не ношу», — уточнила она.

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Однако в ролике знаменитость призналась, что на интервью все-таки надела упомянутый предмет гардероба. «Я в Cosmo, мне пришлось надеть бюстгальтер», — иронична заявила она. В то же время Рапп предположила, что ведущий программы легко бы отгадал ее личность, если бы она появилась в студии без нижнего белья.

В апреле стало известно, что женщины бросились делать пластику ради отказа от бюстгальтера. Хирургическое вмешательство получило название «вечный бюстгальтер», поскольку после него пациентки перестают носить белье.

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