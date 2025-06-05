Последствия отказа США передавать Киеву обещанные компоненты ракет оценили

Полковник Матвийчук: Отказ США передавать оружие станет ударом для Киева

Отказ США передавать Украине взрыватели для ракет наземного базирования станет ударом для Киева, но не критичным, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты перенаправили на свои нужды обещанные Украине компоненты для ракет. Уточняется, что взрыватели для ракет наземного базирования, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

Матвийчук объяснил, что под данной технологией понимаются специально разработанные взрыватели, которые действуют на определенных высотах и ракурсах. Он пояснил, что они были предназначены для подрыва ракет именно для поражения беспилотников. Военный эксперт считает, что вооружение будет направлено Израилю и американским воинским контингентам в Сирии.

«Это, конечно, удар по Украине, но это не критично. Я полагаю, что место американцев займут англичане и французы», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки иностранных «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Указывалось, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как противостоять России в конфликте на Украине.

