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22:19, 5 июня 2025Мир

Посол заявил об ожидании России реакции от Британии на удары ВСУ по аэродромам

Посол Келин: Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия ждет реакции Лондона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили атаку Киева. И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий», — отметил он.

Посол также подчеркнул, что, в то время как Дональд Трамп заявил о непричастности Штатов к атаке, Лондон этого не сделал.

В России знают, насколько сильно Лондон вовлечен в украинский конфликт, насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим аналогичным вопросам, посетовал Келин.

При этом Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы.

До этого глава Белого дома сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным просил его не отвечать на атаку Киева на аэродромы.

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