Россия ждет реакции Лондона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
«Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили атаку Киева. И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий», — отметил он.
Посол также подчеркнул, что, в то время как Дональд Трамп заявил о непричастности Штатов к атаке, Лондон этого не сделал.
В России знают, насколько сильно Лондон вовлечен в украинский конфликт, насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим аналогичным вопросам, посетовал Келин.
При этом Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы.
До этого глава Белого дома сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным просил его не отвечать на атаку Киева на аэродромы.