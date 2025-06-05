Посол заявил об ожидании России реакции от Британии на удары ВСУ по аэродромам

Посол Келин: Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам

Россия ждет реакции Лондона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили атаку Киева. И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий», — отметил он.

Посол также подчеркнул, что, в то время как Дональд Трамп заявил о непричастности Штатов к атаке, Лондон этого не сделал.

В России знают, насколько сильно Лондон вовлечен в украинский конфликт, насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим аналогичным вопросам, посетовал Келин.

При этом Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы.

До этого глава Белого дома сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным просил его не отвечать на атаку Киева на аэродромы.