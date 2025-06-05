Появилась новая информация о похищении бизнес-тренера на вокзале в Москве

СК: Все фигуранты похищения бизнес-тренера на вокзале в Москве установлены

Следователи установили всех фигурантов похищения бизнес-тренера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас с ними проводятся следственные действия, отметили в ведомстве. В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования этого дела.

Ранее сообщалось, что по факту похищения Щепихина следователи возбудили уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 285 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Бизнес-коуч просил о помощи и утверждал, что мужчины не имеют никакого отношения к правоохранительным органам, а просто хотят похитить его из-за его высказываний.