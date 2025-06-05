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16:26, 5 июня 2025Мир

Раскрыта слабость Трампа перед Путиным

Politico: Путин знает о концепции ТАСО Trump и ждет, когда Трамп отступит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин знает, что глава Белого дома Дональд Трамп может отступить в любой момент в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

«Некоторые из этих специалистов по России заявили, что Путин, вероятно, знает о концепции "TACO Trump" (Trump Always Chickens Out), которая охватила Уолл-стрит и другие сферы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, непоследовательность политики Трампа и его частые отступления, например, по вопросам тарифов, могут подсказать Путину, что американский лидер попытается вести жесткую сделку, но в конечном итоге уступит, предоставив Москве пространство для маневра.

Ранее стало известно, что Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов. Уточняется, что речь идет о лидерах России, Китая и Ирана, с которыми он обещал заключить соглашения в ходе предвыборной кампании.

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