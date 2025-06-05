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15:58, 5 июня 2025Наука и техника

Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

Plos One: Свитки Мертвого моря оказались на целых 200 лет старше, чем считалось
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Свитки Мертвого моря, одни из древнейших религиозных текстов человечества, оказались еще старше, чем предполагали историки. Это выяснили ученые из Университета Гронингена (Нидерланды), применив нейросеть для анализа почерка и стиля письма на пергаменте. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

С помощью искусственного интеллекта под названием Enoch исследователи проанализировали 135 фрагментов — около 10 процентов от общего числа свитков. Алгоритм сопоставил узоры чернил с результатами радиоуглеродного датирования и в 79 процентах случаев дал реалистичные оценки возраста. Оказалось, что некоторые тексты были написаны в IV веке до нашей эры — на целых 200 лет раньше, чем считалось.

До этого возраст свитков определяли в основном по стилю письма, вручную. Новый подход сочетает ИИ, радиоуглеродные данные и палеографию, позволяя уточнять даты с точностью до 50 лет.

Свитки, найденные почти 80 лет назад в пещерах Кумрана, содержат тексты на иврите, арамейском, греческом и набатейском языках. Некоторые из них стали основой Ветхого Завета. Теперь ученые надеются, что нейросеть поможет переосмыслить не только возраст свитков, но и саму историю религиозной письменности.

Ранее исследователи впервые расшифровали обугленный свиток из Геркуланума с помощью нейросетей и томографии. Им удалось установить автора, название и прочитать текст без физического разворачивания папируса.

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