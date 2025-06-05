Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

Plos One: Свитки Мертвого моря оказались на целых 200 лет старше, чем считалось

Свитки Мертвого моря, одни из древнейших религиозных текстов человечества, оказались еще старше, чем предполагали историки. Это выяснили ученые из Университета Гронингена (Нидерланды), применив нейросеть для анализа почерка и стиля письма на пергаменте. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

С помощью искусственного интеллекта под названием Enoch исследователи проанализировали 135 фрагментов — около 10 процентов от общего числа свитков. Алгоритм сопоставил узоры чернил с результатами радиоуглеродного датирования и в 79 процентах случаев дал реалистичные оценки возраста. Оказалось, что некоторые тексты были написаны в IV веке до нашей эры — на целых 200 лет раньше, чем считалось.

До этого возраст свитков определяли в основном по стилю письма, вручную. Новый подход сочетает ИИ, радиоуглеродные данные и палеографию, позволяя уточнять даты с точностью до 50 лет.

Свитки, найденные почти 80 лет назад в пещерах Кумрана, содержат тексты на иврите, арамейском, греческом и набатейском языках. Некоторые из них стали основой Ветхого Завета. Теперь ученые надеются, что нейросеть поможет переосмыслить не только возраст свитков, но и саму историю религиозной письменности.

Ранее исследователи впервые расшифровали обугленный свиток из Геркуланума с помощью нейросетей и томографии. Им удалось установить автора, название и прочитать текст без физического разворачивания папируса.