Россияне пожаловались на доносы и сплетни коллег

«Работа.ру»: Больше 30 % россиян увольнялись из-за плохих отношений с коллегами

В России 35 процентов граждан увольнялись из-за негативных отношений с коллегами. Это показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру». Его результаты процитировало РИА Новости.

В 52 процентах случаев люди жаловались на сплетни, которые подрывают доверие и формируют напряженную атмосферу, а 38 процентов — на низкую квалификацию коллег. Еще 33 процента недовольны доносами начальству и агрессией со стороны других работников. Лишь восемь процентов обеспокоены конкуренцией со стороны других сотрудников.

Исследование также выявило, что только 26 процентов полностью устраивает та обстановка, которая сложилась у них на рабочем месте. При этом 13 процентов явно недовольны атмосферой и общением в коллективе. Кроме того, 31 процент оценивают их скорее положительно.

До этого россиян предупредили, что им вовсе не гарантирован переход в категорию высокооплачиваемых сотрудников, если они будут много и хорошо работать. Оказалось, что трудоголикам обычно не доплачивают, а если они начинают трудиться на обычном для коллектива уровне, то у них начинаются проблемы.