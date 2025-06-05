Россиянка уснула на мемориале возле Вечного огня и поплатилась

В Подмосковье арестовали уснувшую на мемориале возле Вечного огня женщину

В Подмосковье женщина уснула на мемориале возле Вечного огня и поплатилась — ее арестовали на 12 суток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Люберцах. Уснувшую на мемориале россиянку сняли на видео. На опубликованных в Telegram-канале агентства «Москва» кадрах видно, как россиянка в розовой куртке и джинсах легла у Вечного огня, подложила под голову пакет с пластиковой бутылкой и уснула.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Позднее Люберецким городским судом было вынесено решение об аресте на 12 суток.

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