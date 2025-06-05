Российские подростки разрисовали стелу Скорбящей матери

В Алтайском крае подростки разрисовали стелу Скорбящей матери

В селе Павловск в Алтайском крае подростки разрисовали на мемориале стелу Скорбящей матери. По факту случившегося была организована проверка, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.

Личность одного из несовершеннолетних вандалов удалось установить. Оперативники провели с ним и его матерью профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о постановке старшеклассника на учет в органах внутренних дел, разъяснили в ведомстве.

До этого в Приморском крае наказали родителей подростков, зажегших палку от Вечного огня.

Еще раньше в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.