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09:31, 5 июня 2025Россия

Российские подростки разрисовали стелу Скорбящей матери

В Алтайском крае подростки разрисовали стелу Скорбящей матери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Павловск в Алтайском крае подростки разрисовали на мемориале стелу Скорбящей матери. По факту случившегося была организована проверка, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.

Личность одного из несовершеннолетних вандалов удалось установить. Оперативники провели с ним и его матерью профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о постановке старшеклассника на учет в органах внутренних дел, разъяснили в ведомстве.

До этого в Приморском крае наказали родителей подростков, зажегших палку от Вечного огня.

Еще раньше в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
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