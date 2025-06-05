Российская фигуристка показала фото в топе с откровенным декольте

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимках спортсменка позирует в черном боди с откровенным декольте и короткой черной юбке. В руках она держит белую сумочку. На Константинову подписано 218 тысяч человек.

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.