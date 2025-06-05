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07:51, 5 июня 2025Спорт

Российская фигуристка показала фото в топе с откровенным декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Станислава Константинова

Станислава Константинова. Фото: @stasya_konstantinovaa

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимках спортсменка позирует в черном боди с откровенным декольте и короткой черной юбке. В руках она держит белую сумочку. На Константинову подписано 218 тысяч человек.

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.

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