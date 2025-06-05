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10:24, 5 июня 2025Россия

Шестиклассник сообщил о ворвавшихся в российскую школу людях в масках и поплатился

Mash: В Дагестане шестиклассник соврал о ворвавшихся в школу людях в масках
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Дагестане шестиклассник соврал, сообщив о ворвавшихся в школу налетчиках, и поплатился — в образовательном учреждении ведется разбирательство. Об этом пишет Mash Gor в своем Telegram.

По данным канала, мальчик позвонил в школу с телефона одноклассника и сообщил, что якобы в здание ворвались вооруженные люди в масках. По сигналу в образовательное учреждение приехали спецслужбы, но никого подозрительного не обнаружили.

Звонившего вычислили. Российский школьник признался, что якобы хотел пошутить, повторив идею из интернета. Mash также сообщает, что родителям мальчика грозит штраф.

Ранее житель Екатеринбурга заявил о бомбе в коробке, якобы оставленной им в школе, и поплатился. Его задержали. В коробке нашли только медицинские рецепты для детей из местной поликлиники.

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