США обеспокоились уязвимостью своих объектов после атак ВСУ

Соединенные Штаты обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, передает РИА Новости.
«То, что мы увидели в ходе операции "Паутина" в России..., и мы столкнемся с такой же проблемой — это один из ключевых вызовов для нашей армии», — уточнил он.
1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.