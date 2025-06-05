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23:18, 5 июня 2025Мир

США обеспокоились уязвимостью своих объектов после атак ВСУ

Пентагон обеспокоился уязвимостью своих военных объектов после украинских атак
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Соединенные Штаты обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, передает РИА Новости.

«То, что мы увидели в ходе операции "Паутина" в России..., и мы столкнемся с такой же проблемой — это один из ключевых вызовов для нашей армии», — уточнил он.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

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