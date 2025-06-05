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16:08, 5 июня 2025Россия

Стало известно о новых попытках прорыва ВСУ в Курскую область и «ползучем наступлении»

«РВ»: ВСУ ведут ползучее наступление на Теткино в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут «ползучее наступление» на Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») в Telegram.

По его данным, украинские войска на протяжении нескольких дней не оставляют попыток прорваться на российскую территорию из Сумской области. Целью ВСУ «РВ» называет населенный пункт Теткино.

Отпор наступающим украинским подразделениям дают российские десантники, отмечает канал. Помимо этого, ВСУ пытаются прорваться в районе населенного пункта Новый Путь к востоку от Теткино, отмечает канал.

Минобороны России сообщило о полном освобождении Курской области в марте 2025 года.

Ранее российские военнослужащие выложили в сеть последствия «бойни у Теткино». На видеоролике видны тела по меньшей мере двоих украинских военнослужащих, оставшихся лежать в приграничной зоне.

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