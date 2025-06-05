Стало известно о новых попытках прорыва ВСУ в Курскую область и «ползучем наступлении»

«РВ»: ВСУ ведут ползучее наступление на Теткино в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут «ползучее наступление» на Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») в Telegram.

По его данным, украинские войска на протяжении нескольких дней не оставляют попыток прорваться на российскую территорию из Сумской области. Целью ВСУ «РВ» называет населенный пункт Теткино.

Отпор наступающим украинским подразделениям дают российские десантники, отмечает канал. Помимо этого, ВСУ пытаются прорваться в районе населенного пункта Новый Путь к востоку от Теткино, отмечает канал.

Минобороны России сообщило о полном освобождении Курской области в марте 2025 года.

Ранее российские военнослужащие выложили в сеть последствия «бойни у Теткино». На видеоролике видны тела по меньшей мере двоих украинских военнослужащих, оставшихся лежать в приграничной зоне.