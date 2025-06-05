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07:13, 5 июня 2025Экономика

Страна НАТО снизила закупку российских нефтепродуктов

Статслужба Турции: В апреле поставки нефтепродуктов из РФ упали на четверть
Кирилл Луцюк

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

В апреле 2025 года Турция сократила импорт российских нефтепродуктов на четверть. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу государства.

Оказалось, что поставки дошли до минимального, за два с половиной года, значения — 735,7 миллиона долларов. Если сравнивать с мартовскими показателями, то показатель упал на 11 процентов.

С января по апрель Турция потратила на приобретение российских нефтепродуктов 3,3 миллиарда долларов. Год назад данное значение было на 14,5 процента выше. Большая часть закупок пришлась на газовые масла из нефти или битуминозных пород (616,3 миллиона долларов), топливо для реактивных двигателей (49,1 миллиона), легкие нефтепродукты из нефти или битуминозных пород (48,8 миллиона), другие виды газовых масел (11 миллионов), а также смазочные масла (10,4 миллиона).

Тем не менее в апреле Россия стала главным поставщиком нефтепродуктов в Турцию. Кроме нее в лидерах оказались Египет, Индия, Франция и Италия.

Россия по итогам второго месяца весны в полтора раза увеличила экспорт пшеницы в Турцию и довела соответствующий показатель до максимального значения.

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