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18:47, 5 июня 2025Наука и техника

Атаку «Калибром» назвали возможным ответом Украине за удар по аэродромам России

TNI: Россия может ответить Украине за удар по аэродромам ракетой «Калибр»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия может ответить Украине за атаку на аэродромы ударом ракет «Калибр». Об этом сообщает американское издание The National Interest (TNI).

По словам авторов медиа, не только РФ имеет арсенал наземного дальнобойного ударного оружия, но ВМФ России, в частности, богат платформами морского базирования. Эксперты TNI предположили, что именно субмарины Черноморского флота, оснащенные крылатыми ракетами подводного базирования «Калибр», нанесут масштабный ответный удар Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В материале говорится, что ракета «Калибр» приобрела известность благодаря своей большой дальности, универсальности и оперативному применению. Вариант ракеты, которым оснащены подводные ложки, оптимизирован для скрытных дальних ударов из-под воды.

Однако военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт отметил, что дозвуковая скорость «Калибра» делает ракету уязвимой для современных систем ПВО. «В любом случае крылатая ракета "Калибр", запускаемая с подводных лодок, — это лишь один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара», — подытожил автор.

1 июня ВСУ атаковали FPV-дронами аэродромы в российских регионах — объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны на территории регионов завезли на фурах, беспилотники вылетали прямо из них.

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