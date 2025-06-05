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17:16, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о стыде за Меркель после слов об ответе Путину

Депутат Чепа заявил о стыде за Меркель из-за слов об ответе Путину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Стыдно за бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня делает заявления о продолжении украинского конфликта, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Меркель сказала, что Европа и США должны сохранять единство, что станет «убедительным ответом» президенту России Владимиру Путину. По ее мнению, западным государствам следует продолжать военную поддержку Украины и поддерживать ее обороноспособность даже после урегулирования конфликта.

«К сожалению, у Меркель была возможность решить эту проблему, не доводя ее до конфликта, но мы с вами прекрасно помним заявления ее о том, что ни Германия, ни Франция не собирались реализовывать Минские соглашения и доводить их до логического конца, что во многом и привело к этому конфликту», — поделился депутат.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с Александром фон Бисмарком, потомком первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, указала на то, что Меркель подорвала доверие к посреднической роли страны в урегулировании конфликта на Украине.

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