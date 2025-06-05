Суд отказался брать под стражу экс-депутата за избиение россиянки на глазах ее ребенка

В Кирове суд не стал брать под стражу экс-депутата, избившего женщину

Ленинский районный суд Кирова избрал меру пресечения бывшему зампредседателя Законодательного собрания Кировской области Владиславу Гукасову по делу об избиении женщины на глазах ее ребенка во время дорожного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-депутату назначили запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшей и со свидетелем, использовать телефон и интернет без экстренной необходимости, а также выходить из дома без разрешения с 19:00 до 7:00 до 2 августа.

Потерпевшая просила поместить Гукасова в СИЗО, настаивая на том, что иначе не сможет чувствовать себя в безопасности и спокойно выходить на улицу. «Я не хочу мести, я хочу справедливости, чтобы ни одна другая девушка не пострадала», — сказала женщина.

Гукасов при этом утверждал, что потерпевшая сама спровоцировала конфликт, а он воспитывает малолетних детей и не собирается скрываться.

О задержании экс-депутата стало известно 4 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Сообщалось, что политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге. Гукасов вышел из машины и сначала начал стучать по автомобилю пострадавшей, а потом, когда та вышла из машины, набросился на нее. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.