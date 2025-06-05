Туристический катер начал тонуть на Бали вместе с людьми и попал на видео

7news: Туристический катер начал тонуть на Бали вместе с пассажирами

На Бали туристический катер перевернулся в море вместе с людьми. Инцидент попал на видео, которое публикует портал 7news.

Авария произошла на острове Нуса Лембонган 4 июня. После посадки пассажиров на борт судно «Танис» захлестнула большая волна, и оно начало тонуть. На опубликованных кадрах видно, что люди выбежали на палубу и были вынуждены спрыгивать в воду с катера.

Уточняется, что на борту лодки было 89 пассажиров, в том числе 77 иностранцев и 12 индонезийцев. Их всех эвакуировали, о серьезных травмах не сообщалось. В качестве меры предосторожности водолазы осмотрели затонувшее судно и морское дно, чтобы еще раз убедиться в отсутствии других жертв.

Ранее туристка из США частично лишилась ног во время катания на катере на Багамских островах. Она упала с палубы в воду и попала под винты.