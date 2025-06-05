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03:22, 5 июня 2025Мир

В Британии назвали главную проблему Запада после атаки Украины

The Economist: Основной проблемой Запада стал поиск денег для военных инноваций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Запад встал перед необходимостью поиска денег для решения угроз, которые представляет использование современных технологий в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что армии западных стран оказались не готовы к стремительному развитию технологий из-за слабого финансирования и закрытия авиабаз после холодной войны. В частности, в стратегическом обзоре вопросов обороны Великобритании указывалось, что самая сложная проблема в процессе — необходимость найти достаточное финансирование.

1 июня Украина атаковала с помощью FPV-дронов атаковала удаленные от зоны боевых действий российские аэродромы в пяти регионах России, кроме того, ВСУ взорвали мосты в Брянской и Курской областях. Согласно заявлению Минобороны, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях на объектах загорелись несколько единиц авиатехники.

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