The Economist: Основной проблемой Запада стал поиск денег для военных инноваций

Запад встал перед необходимостью поиска денег для решения угроз, которые представляет использование современных технологий в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что армии западных стран оказались не готовы к стремительному развитию технологий из-за слабого финансирования и закрытия авиабаз после холодной войны. В частности, в стратегическом обзоре вопросов обороны Великобритании указывалось, что самая сложная проблема в процессе — необходимость найти достаточное финансирование.

1 июня Украина атаковала с помощью FPV-дронов атаковала удаленные от зоны боевых действий российские аэродромы в пяти регионах России, кроме того, ВСУ взорвали мосты в Брянской и Курской областях. Согласно заявлению Минобороны, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях на объектах загорелись несколько единиц авиатехники.