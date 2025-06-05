Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 5 июня 2025Мир

В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

Пигот: Трамп хочет добиться деэскалации конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет добиться деэскалации конфликта на Украине и последующего установления мира. Мотивацию американского лидера раскрыл заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пигот во время брифинга.

«С самого начала было ясно, что президент Трамп хочет увидеть деэскалацию. Он хочет видеть прямой диалог. Он хочет видеть мир. Это было движущей мотивацией с самого начала», — подчеркнул Пигот.

По его словам, Трамп хочет видеть прямой диалог между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не нуждается в перемирии. «Нынешнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — высказался политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о сошедшем с ума Маске

    Косатки сопроводили туристов к маяку Анива

    Медведев увидел в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

    Весна в Москве оказалась аномально солнечной

    Раскрыта провалившаяся цель Мерца на переговорах с Трампом

    В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

    Трамп подшутил над Мерцем в присутствии журналистов

    Трамп после конфликта с Маском предложил отрезать его от финансирования

    Мерц не упомянул вклад СССР в освобождение Германии от нацизма

    Вероятность резких похолоданий в экстремально жарком 2025 году оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости