Россия согласилась продолжать контакты с Украиной

Песков: РФ готова продолжать контакты с Украиной, несмотря на теракты Киева

Россия готова продолжать рабочие контакты, несмотря на совершенные Киевом теракты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Необходимо продолжать контакты на рабочем уровне», — процитировал он слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам пресс-секретаря, президент России Владимир Путин поддержал эту точку зрения, несмотря на то, что «киевский режим приобрел все признаки террористического режима». Он добавил, что диверсионные действия Киева будут учитываться в дальнейшем.

Ранее Песков рассказал о перспективах встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он заявил, что подобных договоренностей пока не было.