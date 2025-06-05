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12:55, 5 июня 2025Бывший СССР

Россия согласилась продолжать контакты с Украиной

Песков: РФ готова продолжать контакты с Украиной, несмотря на теракты Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия готова продолжать рабочие контакты, несмотря на совершенные Киевом теракты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Необходимо продолжать контакты на рабочем уровне», — процитировал он слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам пресс-секретаря, президент России Владимир Путин поддержал эту точку зрения, несмотря на то, что «киевский режим приобрел все признаки террористического режима». Он добавил, что диверсионные действия Киева будут учитываться в дальнейшем.

Ранее Песков рассказал о перспективах встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он заявил, что подобных договоренностей пока не было.

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