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12:49, 5 июня 2025Россия

В Кремле высказались о возможном ударе России за атаки ВСУ на аэродромы

Песков: Ответ на атаки ВСУ на аэродромы будет, когда это сочтут целесообразным
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы будет, когда его сочтут целесообразным российские военные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание о такой возможности приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что атаки Киева на гражданские поезда являются терроризмом.

Песков упомянул, что российский лидер Владимир Путин действительно сказал американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва ответит на атаку на аэродромы.

До этого сообщалось, что главы государств провели телефонный разговор, он длился примерно один час и 15 минут. Трамп пояснил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

1 июня украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Дроны ударили по Мурманской области, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Сибирь.

Вот это да!
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