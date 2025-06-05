В МИД назвали несостоятельными заявления Киева об атаках на российские аэродромы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал несостоятельными заявления Киева об атаках на российские аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.
«И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]», — заявил замглавы МИД.
Также Рябков заявил, что самолеты, поврежденные при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня, будут восстановлены. Он отметил, что данная техника не была уничтожена полностью. Дипломат указал на полную несостоятельность заявлений украинских властей о результатах атаки.
1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА совершили атаку на Мурманскую область, поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, дроны впервые атаковали Иркутскую область.