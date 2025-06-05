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12:00, 5 июня 2025Мир

В МИД назвали несостоятельными заявления Киева об атаках на российские аэродромы

Рябков назвал несостоятельными заявления Киева об атаках на аэродромы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал несостоятельными заявления Киева об атаках на российские аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

«И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]», — заявил замглавы МИД.

Также Рябков заявил, что самолеты, поврежденные при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня, будут восстановлены. Он отметил, что данная техника не была уничтожена полностью. Дипломат указал на полную несостоятельность заявлений украинских властей о результатах атаки.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА совершили атаку на Мурманскую область, поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, дроны впервые атаковали Иркутскую область.

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