В МИД России назвали цель переписывания истории Западом

Захарова: Запад переписывает историю, чтобы лишить Россию глобальных проектов

Запад переписывает историю, чтобы лишить Россию глобальных проектов и подорвать ее позиции в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все подчинено одному стремлению — лишить нашу страну исторической легитимности, дегуманизировать, демонизировать ее, вычеркнуть достижения России из общечеловеческой копилки, лишить нас доступа к глобальным проектам», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что фальсификация истории является одним из основных направлений по подрыву позиций России на мировой арене. По словам Захаровой, работа в этой сфере «ведется на всех уровнях, начиная со школьного образования, заканчивая заявлениями первых лиц» Евросоюза.

Ранее Захарова отметила, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца указывают на «наступательную неадекватность» Запада.