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12:48, 5 июня 2025Россия

В Минобороны назвали цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

В Минобороны России заявили об ударах по местам запуска беспилотников ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российская авиация, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия нанесли новые удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели Минобороны России назвало в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы места, сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах. Другие подробности не приводятся.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российскими войсками уничтожено 36 485 единиц военной автомобильной спецтехники, 25 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 1 568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 766 танков и других боевых бронемашин, 610 зенитных ракетных комплексов, 61 470 беспилотников, 663 самолета и 283 вертолета ВСУ.

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Ранее ведомство отчиталось о нанесении пяти массированных и двух групповых ударов по украинским объектам за неделю в ответ на атаки по российской территории. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также склады вооружения, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

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