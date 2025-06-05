В небе заметили летающие лодки

В небе над Вашингтоном пролетели брошенные хозяевами яхты

В штате Вашингтон, США, с помощью вертолета провели уборку побережья. Об этом сообщает Click Orlando.

Пожарный вертолет Департамента природных ресурсов поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд 14 брошенных судов, включая яхту с мачтой. Операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года. «Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество», — отметил комиссар Дейв Аптегроув.

«Это было очень странное зрелище», — заметила владелица местного причала Кейт Жерве, которая наблюдала, как суда пролетели над островом. Вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса — важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени Скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

Ранее сообщалось, что в альпийской деревне в Швейцарии корова по кличке Лони пролетела над горами. Это произошло в рамках эвакуации людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы.