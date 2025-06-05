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18:36, 5 июня 2025Из жизни

В небе заметили летающие лодки

В небе над Вашингтоном пролетели брошенные хозяевами яхты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jenny Kane / AP

В штате Вашингтон, США, с помощью вертолета провели уборку побережья. Об этом сообщает Click Orlando.

Пожарный вертолет Департамента природных ресурсов поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд 14 брошенных судов, включая яхту с мачтой. Операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года. «Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество», — отметил комиссар Дейв Аптегроув.

«Это было очень странное зрелище», — заметила владелица местного причала Кейт Жерве, которая наблюдала, как суда пролетели над островом. Вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса — важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени Скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

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